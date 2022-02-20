Пропавшего в Петрозаводске пенсионера нашел водитель такси

Пропавший в Петрозаводске 85-летний мужчина найден живым. Об этом рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Пенсионера удалось найти благодаря внимательности горожан. Водитель такси заметил пожилого человека на автобусной остановке, узнал его по ориентировке и отвез в отделение полиции.

Напомним, пенсионер пропал накануне. Он ушел от здания речного вокзала, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Сообщалось, что мужчина страдает деменцией.