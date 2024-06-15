15 июня 2024, 15:30
Пропавшего в Карелии подростка нашли мертвым
Тело 15-летнего юноши подняли водолазы
На озере Сямозеро погиб подросток. Его тело в субботу извлекли водолазы.
В карельской поисково-спасательной службе сообщили, что подросток 2009 года рождения купался на озере, но пропал вечером 14 июня.
Очевидцы рассказали, что юноша нырнул в озеро, но обратно не выплыл.
Спасатели искали пропавшего 14 и 15 июня в акватории Сямозера в Эссойле. Днем в субботу было найдено его тело. // фото vk.com/spasatel.krpss