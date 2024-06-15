Пропавшего в Карелии подростка нашли мертвым

На озере Сямозеро погиб подросток. Его тело в субботу извлекли водолазы.

В карельской поисково-спасательной службе сообщили, что подросток 2009 года рождения купался на озере, но пропал вечером 14 июня.

Очевидцы рассказали, что юноша нырнул в озеро, но обратно не выплыл.

Спасатели искали пропавшего 14 и 15 июня в акватории Сямозера в Эссойле. Днем в субботу было найдено его тело. // фото vk.com/spasatel.krpss