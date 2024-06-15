15 июня 2024, 13:43
Избиение подростком женщины на улице в Карелии стало уголовным делом
Доехать до больницы 42-летней пострадавшей помог участковый
Видеозапись с избиением женщины на улице поселка Муезерский появилась накануне вечером в соцсети, сегодня ее подхватили региональные и федеральные СМИ.
В полиции на такое зверство отреагировали уголовным делом. О возбуждении уголовного дела о хулиганстве сообщили в субботу в телеграм-канале «Полиция Карелии».
Потерпевшей оказалась 42-летняя местная жительница. Участковый доставил избитую женщину в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.
Правоохранители подтвердили, что парень на видео – несовершеннолетний местный житель поселка Муезерский.
Обстоятельства случившегося устанавливают. // фото кадр из видео