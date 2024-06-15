Избиение подростком женщины на улице в Карелии стало уголовным делом

Видеозапись с избиением женщины на улице поселка Муезерский появилась накануне вечером в соцсети, сегодня ее подхватили региональные и федеральные СМИ.

В полиции на такое зверство отреагировали уголовным делом. О возбуждении уголовного дела о хулиганстве сообщили в субботу в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Потерпевшей оказалась 42-летняя местная жительница. Участковый доставил избитую женщину в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

Правоохранители подтвердили, что парень на видео – несовершеннолетний местный житель поселка Муезерский.

Обстоятельства случившегося устанавливают. // фото кадр из видео