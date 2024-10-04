Пропавшего в Карелии 38-летнего мужчину ищут волонтеры

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются за помощью в розыске пропавшего 38-летнего Вячеслава Геннадьевича Блинова, жителя Кондопоги. С 1 октября его местонахождение остается неизвестным.

На момент исчезновения мужчина был одет в серо-голубую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. Его рост - 164 сантиметра, он нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами.

Любая информация, которая может помочь в его поисках, принимается по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. // фото: ЛизаАлерт