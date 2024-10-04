04 октября 2024, 12:33
Происшествия

Авария на газопроводе произошла в Петрозаводске

Во время земляных работ на улице Водников поврежден газопровод

В Петрозаводске на улице Водников во время земляных работ произошло повреждение газопровода низкого давления. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

К настоящему времени утечка газа уже устранена. Ведутся восстановительные работы. В результате аварии от газоснабжения отключены пять жилых домов.

Прокуратура региона держит на контроле устранение аварийной ситуации на газопроводе. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho

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Петрозаводск
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