04 октября 2024, 12:33
Авария на газопроводе произошла в Петрозаводске
Во время земляных работ на улице Водников поврежден газопровод
В Петрозаводске на улице Водников во время земляных работ произошло повреждение газопровода низкого давления. Об этом сообщает прокуратура Карелии.
К настоящему времени утечка газа уже устранена. Ведутся восстановительные работы. В результате аварии от газоснабжения отключены пять жилых домов.
Прокуратура региона держит на контроле устранение аварийной ситуации на газопроводе. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho