04 октября 2024, 12:03
Происшествия

Подозреваемую в совершении преступления женщину ищут в Петрозаводске

Полиция просит помочь в розыске Марии Аникиной

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Марию Петровну Аникину. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Женщину 2001 года рождения подозревают в совершении имущественного преступления. Она скрылась от работников органов дознания.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Аникиной, просят сообщать по номеру  8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии

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