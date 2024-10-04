Подозреваемую в совершении преступления женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Марию Петровну Аникину. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Женщину 2001 года рождения подозревают в совершении имущественного преступления. Она скрылась от работников органов дознания.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Аникиной, просят сообщать по номеру 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии