10 марта 2021, 16:16
Политика

Прокурор республики Карелия проведет личный прием по вопросам ЖКХ

Встреча состоится 24 марта в режиме видеоконференцсвязи в зданиях городских и районных прокуратур

Прокурор республики Карен Габриелян проведет тематический прием граждан, проживающих на территории региона, по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, сообщает сайт надзорного ведомства.

Прием граждан состоится 24 марта 2021 года в режиме видеоконференцсвязи в зданиях соответствующих городских и районных прокуратур.

С 10 до 13 часов проводится прием жителей Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов.

С 15 до 17 часов принимаются жители Петрозаводска и Прионежского района.

По вопросам записи на прием предлагается обращаться в территориальные прокуратуры или по телефону 8 (8142) 717-893.

Фото с сайта 64parallel.ru

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Карелия
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Карен Габриелян
личный прием
ЖКХ
жилищно-коммунальное хозяйство
карельская прокуратура