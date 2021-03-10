Прокурор республики Карелия проведет личный прием по вопросам ЖКХ

Прокурор республики Карен Габриелян проведет тематический прием граждан, проживающих на территории региона, по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, сообщает сайт надзорного ведомства.

Прием граждан состоится 24 марта 2021 года в режиме видеоконференцсвязи в зданиях соответствующих городских и районных прокуратур.

С 10 до 13 часов проводится прием жителей Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов.

С 15 до 17 часов принимаются жители Петрозаводска и Прионежского района.

По вопросам записи на прием предлагается обращаться в территориальные прокуратуры или по телефону 8 (8142) 717-893.

Фото с сайта 64parallel.ru