05 августа 2021, 09:35
Прокурор рассказал о дистанционных хищениях: кражах и мошенничестве
В студии «Ники плюс» советник юстиции, 1-й заместитель прокурора Петрозаводска Дмитрий Губанов
В Петрозаводске за 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 846 преступлений, которые совершены дистанционным способом. Из них кражи выросли по отношению к прошлому полугодию на 46%.
Проблема становится настолько социально опасной, что прокуратура уже ищет разные формы борьбы с возрастающей интеллектуально насыщенной преступностью. Например, ее сотрудники начали более активно работать со СМИ, дабы население приняло активное участие в борьбе с дистанционным хищением.
В студии звучат простые слоганы: «Не ведитесь», «Немедленно бросайте трубку», «Ни слова о себе» и т.д. Дело в том, что никогда банк не позвонит клиенту сообщать о возникшей проблеме. Никогда и никакой банк. Подробнее смотрите видео.