Прокурор рассказал о дистанционных хищениях: кражах и мошенничестве

В Петрозаводске за 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 846 преступлений, которые совершены дистанционным способом. Из них кражи выросли по отношению к прошлому полугодию на 46%.

Проблема становится настолько социально опасной, что прокуратура уже ищет разные формы борьбы с возрастающей интеллектуально насыщенной преступностью. Например, ее сотрудники начали более активно работать со СМИ, дабы население приняло активное участие в борьбе с дистанционным хищением.

В студии звучат простые слоганы: «Не ведитесь», «Немедленно бросайте трубку», «Ни слова о себе» и т.д. Дело в том, что никогда банк не позвонит клиенту сообщать о возникшей проблеме. Никогда и никакой банк. Подробнее смотрите видео.