Прокурор Петрозаводска отчитался за первое полугодие 2023 года

В Петрозаводске около полутора лет на посту прокурора города служит Сергей Владимирович Кокорев. Отмечено значительное снижение преступности в первом полугодии 2023 года по отношению к первому полугодию года предыдущего. Конечно, это заслуга не только прокуратуры, но цифры, говорящие о позитивной тенденции в работе силовиков, хотелось бы озвучить.

Общее количество зарегистрированных преступлений снижено на 15%, уровень подростковой преступности снизился на 37%, количество убийств уменьшилось на 20%, на 17% снизилось количество краж, а грабежей стало меньше на 32% и вымогательств на 63%. Снизилось количество преступлений на улицах на 40% и в состоянии опьянения на 29%.

Не удивительно при этом, что граждане стали чаще обращаться в прокуратуру за помощью, что отметил в эфире прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев. (Видео)