Прокуратура защитила права квартиросъемщика в поселке Кривой Порог

В прокуратуру Кемского района поступило обращение жителя пос. Кривой Порог, в котором заявитель оспаривал действия администрации Кривопорожского сельского поселения, сообщает на своем сайте надзорное ведомство Карелии.

В своем заявлении гражданин сообщил, что на основании заключенного в марте 2020 года договора социального найма администрацией поселения ему была предоставлена квартира, не отвечающая санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

На основании поступившего обращения прокуратурой района была организована проверка, в ходе которой доводы заявителя нашли свое подтверждение.

Установлено, что на момент подписания договора социального найма указанная квартира не отвечала требованиям жилищного законодательства: жилое помещение требует ремонта, в комнате отсутствует внутренняя рама окна, квартиру заявителю передали без прибора учета расхода воды, а также без смесителя воды в ванной комнате.

По факту выявленных нарушений в адрес главы Кривопорожского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Фото взято с сервиса Яндекс.Карты kotous2011