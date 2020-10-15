15 октября 2020, 19:36
Общество

Жители Вешкелицы готовы сами восстанавливать старинную часовню

В карельском селе живут по пословице "На Бога надейся, а сам не плошай"

Покрова Пресвятой Богородицы в Вешкелице ждали особенно, ведь это деревенский престольный праздник. Когда-то в старинном карельском селе был Покровский храм – местные жители и сейчас помнят разрушенную в советские времена святыню и мечтают о новой церкви. 

А пока зажигают свечи перед образами в старенькой часовне. Стоит она на высоком холме: чтобы подняться, приходится и потрудиться. В общем, как и положено на пути к Богу. 

На самом деле жителям национального села есть чем гордиться – на территории поселения находится объект культурного наследия федерального значения. Часовня Георгия Победоносца была перевезена в Вешкелицу из приграничной деревни Кангозеро в 1989 году по инициативе самих местных. Сегодня культовая постройка, датируемая XVI - XVII веками, нуждается в срочном капитальном ремонте.

О неравнодушных людях села Вешкелица, поддерживающих огонек в часовенке, наша передача. 

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Метки: 
Часовня Георгия Победоносца
Вешкелица
объект культурного наследия
Объект культуры РФ
Престольный праздник
Покров день
Реставрация памятников культуры
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