Жители Вешкелицы готовы сами восстанавливать старинную часовню

Покрова Пресвятой Богородицы в Вешкелице ждали особенно, ведь это деревенский престольный праздник. Когда-то в старинном карельском селе был Покровский храм – местные жители и сейчас помнят разрушенную в советские времена святыню и мечтают о новой церкви.

А пока зажигают свечи перед образами в старенькой часовне. Стоит она на высоком холме: чтобы подняться, приходится и потрудиться. В общем, как и положено на пути к Богу.

На самом деле жителям национального села есть чем гордиться – на территории поселения находится объект культурного наследия федерального значения. Часовня Георгия Победоносца была перевезена в Вешкелицу из приграничной деревни Кангозеро в 1989 году по инициативе самих местных. Сегодня культовая постройка, датируемая XVI - XVII веками, нуждается в срочном капитальном ремонте.

О неравнодушных людях села Вешкелица, поддерживающих огонек в часовенке, наша передача.