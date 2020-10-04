Старейшая часовня Сямозерья требует капитального ремонта

Депутат ЗС Республики Карелия Андрей Мазуровский побывал в селе Вешкелица и передал прихожанам часовни Георгия Победоносца писаную икону. Скоро жители Вешкелицы соберутся в часовне на престольный праздник села – Покрова Пресвятой Богородицы.

Между тем объект культурного наследия федерального значения находится в плачевном состоянии и требует срочного капитального ремонта, прежде всего в восстановлении нуждается кровля постройки и ее основание.

Андрей Мазуровский сообщил местным жителям, что на реставрацию часовни выделено 1,5 млн рублей, однако, этой суммы недостаточно для осуществления ремонтных работ в полном объеме. Этот вопрос депутат намерен обсудить на ближайшем заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ЗС РК.