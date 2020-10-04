04 октября 2020, 12:55
Общество

Старейшая часовня Сямозерья требует капитального ремонта

Сельской святыне поможет икона с ликом мироточащего святого и финансовые вливания

Депутат ЗС Республики Карелия Андрей Мазуровский побывал в селе Вешкелица и передал прихожанам часовни Георгия Победоносца писаную икону. Скоро жители Вешкелицы соберутся в часовне на престольный праздник села – Покрова Пресвятой Богородицы. 

Между тем объект культурного наследия федерального значения находится в плачевном состоянии и требует срочного капитального ремонта, прежде всего в восстановлении нуждается кровля постройки и ее основание. 

Андрей Мазуровский сообщил местным жителям, что на реставрацию часовни выделено 1,5 млн рублей, однако, этой суммы недостаточно для осуществления ремонтных работ в полном объеме. Этот вопрос депутат намерен обсудить на ближайшем заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ЗС РК.

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Метки: 
Часовня Георгия Победоносца
Вешкелица
объект культурного наследия
Икона Александра Свирского
Андрей Мазуровский
депутат ЗС РК
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