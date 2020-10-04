Более десяти тысяч новых случаев коронавируса в России

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в в России было зафиксировано 10499 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, к утру 4 октября в 85 регионах страны число заболевших COVID-19 составило 1 215 001. Из их скончались 21358 человек (+107), излечились от этого недуга 979 143 (+3 284).

Лидером по числу новых случаев коронавируса продолжает оставаться Москва — здесь выявили 3 327 новых больных (против 2704 днём ранее), что стало максимумом с середины мая.

За столицей по числу заболевших следуют Санкт-Петербург (392 новых случая), Московская область (+296), Ростовская область (+234), Нижегородская область (+201).