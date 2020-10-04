Алла Михеева и «Острый репортаж» приедут на фестиваль ряпушки

На Фестиваль ряпушки в деревню Вокнаволок приедет Алла Михеева – ведущая «Острого репортажа» в программе «Вечерний Ургант». Об этом сообщает интернет-издание «64-я параллель».

Фестиваль ряпушки состоится 9 и 10 октября в деревне Вокнаволок на берегу озера Куйтто. На праздник приедет и ведущая «Острого репортажа» из шоу «Вечерний Ургант». Алла Михеева расскажет о карельском фестивале на федеральном канале.

Организаторы приглашают всех костомукшан посетить Фестиваль ряпушки. Команда центра подготовила интерактивную программу, конкурсы, соревнование рыбаков и дегустацию ряпушки для гостей.