Новые законы и изменения вступают в силу в октябре

Официальный печатный орган госвласти России «Российская газета» систематизировала все законодательные нововведения, которые вступили или еще вступят в силу в октябре этого года. Примите это к сведению и вы.

Духи и фотоаппараты стали маркировать

С 1 октября вступила в силу обязательная маркировка парфюмерной продукции и фототехники. На каждом товаре должен быть нанесен код в формате Data Matrix, исключение сделано только для кинокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. Отгрузка и приемка такой продукции будут производиться через электронный документооборот. Данные с кодами промаркированных товаров передаются в систему «Честный знак». В системе обязаны зарегистрироваться все импортеры, дилеры, розничные торговые точки.

Новые гарантии банковских вкладов

Если гражданин продал любую квартиру, любой жилой или садовый дом, земельный участок под ним, какие-то другие строения и оставил полученные от покупателя деньги в банке, то в течение трех месяцев после поступления денег на счет он имеет право на страховое возмещение в повышенном размере. Если банк вдруг лишится лицензии (или, что бывает реже, ЦБ РФ введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов), то страховая выплата такому вкладчику будет ограничена уже не стандартными 1,4 млн руб., а 10 млн руб.

Норма начала работать 1 октября. Аналогичным образом она гарантирует повышенную защиту и в ряде других особых случаях - после зачисления на счет денег, полученных в наследство, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, средств, перечисленных по решению суда, грантов в форме субсидий.

Также с 1 октября обязательное страхование вкладов распространяется на средства ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Максимальная сумма возмещения по таким вкладам устанавливается в размере 1,4 млн рублей.

Упрощается получение гражданства

Трудоспособные родители, чьи совершеннолетние дееспособные дети имеют российское гражданство, смогут в упрощенном порядке получить паспорт нашей страны. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» вступают в силу в октябре.

Принятый закон коснется тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно.

Для тех, кто оформляет российское гражданство, также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.

Пандемия продолжается - льготы кончились

Послабления, связанные с пандемией, закончились. С 1 октября при покупке полиса ОСАГО потребуется предъявить диагностическую карту или назвать ее номер. Обязательная автогражданка снова привязана к техосмотру.

Те, кто купил в этот период полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр.

Если автовладелец не пройдет техосмотр до этой даты, полис его по-прежнему будет действовать. Но в случае аварии по его вине страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

1 октября закончилось действие части мер поддержки безработных, введенных в период пандемии.

Возобновлен порядок продления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действовавший до пандемии. Теперь, как и до пандемии, субсидии будут представляться только на полгода и автоматически продляться не будут.

С 1 октября отменен беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный в период сложной эпидемической ситуации. Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока на нее необходимо подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи.

А кондукторы и водители с 1 октября должны продавать талоны для проезда в общественном транспорте с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), а кассовый чек передавать клиенту по его требованию. Это правило было временно приостановлено с июня этого года. Теперь за нарушение нормы будут штрафовать: должностных лиц - минимум на 10 тысяч рублей, транспортные компании - минимум на 30 тысяч. Если же пассажиру не выдали кассовый чек, должностное лицо оштрафуют на 2000 рублей, а компанию могут оштрафовать на 10 тысяч рублей. Те же правила действуют и при расчетах за услуги в сфере ЖКХ.

Мобильные приложения станут блокировать за контент

С 1 октября меняется порядок действий при нарушении авторских прав.

Если владелец интеллектуальной собственности - музыки, видео, электронных книг или даже обычных постов - найдет свое произведение в каком-либо программном приложении, он может потребовать их удалить. Обратиться для этого можно к владельцу приложения, к лицу, разместившему авторский контент, или непосредственно в Роскомнадзор.

Если требования удалить информацию не будут выполнены, то размещенная информация или все приложение целиком могут быть заблокированы (ограничены в доступе). Документ не касается фотографий - для них будет разработан отдельный порядок.

Налоговую переплату можно пустить в дело

С 1 октября переплату по налогам можно направить фактически на уплату любых налогов и пени. Ранее ее разрешалось использовать только в счет уплаты налога того же вида: федерального, регионального или местного. Теперь же переплату по налогу, например, за земельный участок (уходит в местный бюджет), можно направить, например, в счет уплаты транспортного налога (уходит в региональный бюджет) и так далее.

Вступление в силу новых правил с октября означает, что ими можно будет воспользоваться уже в текущую кампанию по уплате имущественных налогов (их нужно заплатить до 1 декабря).

Сбор пожертвований: ящик имеет значение

С 5 октября устанавливаются правила использования ящиков для сбора пожертвований.

Ящики могут быть как стационарными, так и переносными. Но переносные можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. Ходить с ящиками в общественном транспорте или по вокзалам запрещено. Сами ящики должны быть опечатаны. На них необходимо указывать контактные данные НКО, для какой благотворительной программы идет сбор денег. Уполномоченные сотрудники будут извлекать деньги под протокол, который должны подписать свидетели. Собранные средства положено сразу зачислять на счет НКО.

За нарушение правил использования ящиков для пожертвований предлагается установить штрафы.

Прощайте, кальяны!

Последний месяц в кафе и ресторанах можно курить кальян. Но уже 30 октября придется искать специальные кальянные. Вступит в силу закон, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам.

Закон не запрещает деятельность кальянных. Для любителей покурить кальян просто появятся отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.

Зарплаты вырастут у кого надо

С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных госучреждений вырастут на 3%. Это затронет около 530 тысяч федеральных государственных гражданских служащих. В среднем рост окладов составит 1200 рублей. Среди тех, чье ежемесячное жалованье станет больше, работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Подрастут зарплаты и работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, науки, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.

Трудовая книжка уходит в цифру

До 31 октября работодатели обязаны уведомить своих сотрудников о том, что те должны до конца года определиться с дальнейшим способом формирования сведений о трудовом стаже - в бумажном или электронном виде. Первоначально работодатели должны были уведомить сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии срок был продлен до 31 октября включительно. Для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен лично написать заявление и передать в отдел кадров.

Если человек выбрал электронную книжку, но потом передумал, вернуть бумажную не получится.

А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до электронной книжки, закон позволяет это сделать.

Электронные документы - всем

С 1 октября доступен бесплатно всем работникам и работодателям Электронный кадровый документооборот на портале «Работа в России» (trudvsem.ru). Новшество повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, упростит перевод сотрудников на удаленную работу, гарантирует безопасное хранение персональных данных, позволит нанимать и полностью оформлять работников, живущих в других регионах, увеличится скорость передачи информации внутри организации. Сотрудники будут избавлены от лишней беготни в подпись с помощью любого гаджета, получат быстрый доступ к своим документам, представление которых необходимо для получения государственных и банковских услуг - необходимые сведения можно запросить онлайн.

Соцуслуги НКО освободят от НДС

С 1 октября освобождаются от уплаты НДС частные компании, предоставляющие государственные или муниципальные услуги в социальной сфере. Налоговую льготу получат организации, отобранные для выполнения социального заказа по шести направлениям: социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения. Она вводится для того, чтобы обеспечить равные условия финансирования государственным и негосударственным организациям.

Экспортные перевозки обнуляются по НДС

Перевозка товаров, идущих на экспорт, с 1 октября будет на всем пути следования облагаться нулевым НДС. Такая ставка устанавливается на работы или услуги по транспортировке товаров морскими судами для выгрузки или перегрузки на морские суда в целях их вывоза из России. Нулевая ставка НДС на услуги по перевозке товаров на экспорт установлена для того, чтобы снизить итоговую стоимость товаров и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.