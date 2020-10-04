04 октября 2020, 09:37
Пациенты с внебольничной пневмонией продолжают поступать в больницу
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится тест на COVID -19
4 человека за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1392 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.