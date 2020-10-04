Пациенты с внебольничной пневмонией продолжают поступать в больницу

4 человека за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1392 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.