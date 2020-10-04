04 октября 2020, 09:10
Почему после ЗАГСа молодожены гладят медведя на Неглинке
Медведь – это зверь нашего карельского леса, который олицетворяет силу. Это зверь, у которого нет врагов
Если с медведя снять шкуру, то он по своему телосложению напоминает человека. Финно-угры считали, что душа медведя живет на небесах – это Большая медведица. По их мнению, медведь способен к реинкарнации.
Когда в карельской деревне убивали медведя, то его мясо ели только мужчины, чтобы придать себе силу как помощь в лесной охоте. Но ни один охотник не позволял себе один съесть мясо медведя. А после общей трапезы кости медведя обязательно относили в лес, чтобы принести извинения перед лесом, и чтобы лес снова подарил деревне медведя.
Ну а для молодоженов – это символическая сила для будущей становящейся семьи.