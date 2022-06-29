Прокуратура запретила школе и детсаду соглашаться на отключение воды

Прокурор Сегежского района потребовал привести в соответствие с законом договоры водоснабжения школы и детского сада в Надвоицах. В них допускалась возможность ограничений, пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурор проверил договоры, которые руководство средней школы и детсада № 3 заключило с водоснабжающей организацией. Он выяснил, что возможность введения ограничения водоснабжения может нарушить права детей на безопасные условия.

Руководителю водоснабжающей организации внесли представление об устранении нарушений. Незаконные положения из договоров исключили, виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: pxhere.com