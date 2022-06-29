Карельские поисковики установили имя погибшего бойца

Именной медальон павшего в 1941 году бойца обнаружили карельские поисковики. Останки красноармейца нашли около Спасской Губы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

На листке внутри медальона было указано имя - Степан Евдокимович Коновалов. Родных погибшего 22-летнего уроженца деревни Гридино нашли через соцсети.

Они знали только, что Степан пропал без вести на западе Карело-Финской ССР. Поисковики привезли останки красноармейца на малую родину и похоронили с почестями. Родным передали медальон с посмертной запиской, ложку, флягу, пуговицы от гимнастерки. // Фото: МВД Карелии