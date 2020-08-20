Прокуратура обеспечила петрозаводчанке региональную доплату к пенсии

Прокуратура города Петрозаводска провела проверку по поводу отказа Центр социальной работы Республики Карелия в назначении женщине региональной социальной доплаты к пенсии с 1 января 2020, сообщается на сайте ведомства.

Центром заявил гражданке, что Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии и пересмотра ее размера утвержденный постановлением Правительства РК вступает в силу с 01 января 2020 г., в связи с чем, прием заявлений от граждан начинается также с 01.01.2020. При этом, согласно указанному порядку, социальная доплата к пенсии устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Полагая данный отказ незаконным и нарушающим права гражданина на получение социальной надбавки к пенсии с 01.01.2020, прокурор города Петрозаводска 2 июля обратился в Петрозаводский городской суд и исковым заявлением к Центру социальной работы об обязании установить региональную социальную доплату к пенсии заявителю именно с 01 января 2020 года.

Решением Петрозаводского городского суда от 18 июля 2020 г. исковое заявление прокурора города Петрозаводска удовлетворено.

Решение пока не вступило в законную силу, но его исполнение находится на контроле прокуратуры города.