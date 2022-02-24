24 февраля 2022, 14:44
Происшествия

Прокуратура назвала предварительную причину взрыва газа на Ригачина

В момент взрыва газа в квартире пятиэтажного дома находился квартирант, надзорный орган организовал проверку после ЧП

Утром 24 февраля в пятиэтажном жилом доме №26 на улице Ригачина взорвался бытовой газ. Пострадал один человек. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в столице Карелии.

По предварительным данным, бытовой газ взорвался около 6:30. В квартире начался пожар, жилое помещение выгорело полностью. Пострадали и квартиры на нижних этажах, которые были залиты в ходе тушения пожара. В момент ЧП в квартире находился квартирант – 34-летний мужчина получил ожоги. Он находится в отделении интенсивной терапии БСМП. 

В прокуратуре сообщили, что причиной взрыва газа могло стать нарушение требований безопасности при самовольном проведении ремонта газовой колонки. Это пока предварительные выводы.

Ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе со стороны обслуживающей организации. По итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. 

Ведомство пообещало помочь владельцам пострадавших квартир взыскать причиненный ущерб. (фото со страницы Любарского «ВКонтакте»)

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