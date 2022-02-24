Петрозаводчанка лишилась смартфона из-за своей доброты

Жительница Петрозаводска согласилась помочь незнакомцу и пострадала. Она дала молодому человеку сотовый, чтобы тот мог позвонить, но тот завладел телефоном и скрылся, сообщили в МВД Карелии.

Юноша подошел к 40-летней женщине на улице, сказал, что его смартфон разрядился, срочно нужно сделать звонок. Горожанка вошла в его положение и дала свой смартфон.

Она отвлеклась и не сразу заметила, что прохожий скрылся и унес ее гаджет, причинив ущерб в сумме восемь тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого - 21-летнего жителя Муезерского района. Он приехал в Петрозаводск встретиться с друзьями. В один из дней сельчанин напился и обманул добрую горожанку.

Некоторое время он пользовался ее смартфоном, а потом, еще находясь в Петрозаводске, продал. Вырученные деньги потратил на личные нужды и уехал домой.

Правоохранители установили место сбыта и изъяли похищенное. По окончании необходимых следственных мероприятий смартфон вернут владелице. Возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества. Фигурант во всем признался. // Фото: Mimzy/pixabay.com