Прокуратура нашла нарушения в делах администрации Кондопожского района

По инициативе прокуратуры Кондопожского района к административной ответственности привлечено должностное лицо, допустившее нарушения законодательства при приобретении жилья в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения закона в деятельности муниципального заказчика – администрации Кондопожского муниципального района.

Было установлено, что в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам проведенной закупки 28.10.2019 был заключен муниципальный контракт на приобретение благоустроенного жилья в г. Кондопоге между администрацией Кондопожского муниципального района и индивидуальным предпринимателем, действующим от имени собственника приобретаемого жилого помещения.

При этом было выявлено, что собственник жилого помещения является близким родственником главы администрации Кондопожского муниципального района.

Вместе с тем, заказчиком – администрацией Кондопожского муниципального района, а также Единой комиссией по осуществлению закупок для нужд администрации Кондопожского муниципального района в связи с вышеизложенными фактами мер по отстранению участника закупки или отказа от заключения контракта с победителем принято не было, что противоречит требованиям закона.

Комиссия по осуществлению закупок, располагая информацией о наличии конфликта интересов, нарушение участником электронного аукциона положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не установила, решение об отклонении заявки на участие в закупке не приняла.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в марте 2020 года главе администрации Кондопожского муниципального района было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, по итогам рассмотрения лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в апреле текущего года прокуратурой района в отношении должностного лица администрации Кондопожского муниципального района, заместителя председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации Кондопожского муниципального района, принявшей решение о признании заявки индивидуального предпринимателя соответствующей предъявляемым требованиям, было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), материалы направлены для рассмотрения по существу в управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия.

Постановлением управления от 08.05.2020 виновное должностное лицо администрации Кондопожского муниципального района было признано виновным в совершении указанного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 843,25 рублей, то есть в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

С данным решением лицо, привлеченное к административной ответственности, не согласилось и обжаловало его в судебном порядке.

В сентябре 2020 года Верховным Судом Республики Карелия постановление управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.