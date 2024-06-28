28 июня 2024, 07:31
Прокуратура нашла нарушения с землей лесного фонда
Чиновникам пришлось отменить незаконный акт
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение лесного и земельного законодательства. В процессе был выявлен факт предварительного согласования региональным министерством имущественных и земельных отношений предоставления участка площадью 2 тыс. кв. м. При этом имелись сведения о пересечении этой территории с землями лесного фонда.
«В целях устранения нарушений закона и недопущения выбытия земель лесного фонда из федеральной собственности, прокурор внес руководителю органа исполнительной власти представление»,
- сообщили в надзорном органе.
Незаконный акт о предварительном согласовании предоставления земельного участка чиновникам пришлось отменить. // фото «Петрозаводск говорит»