Прокуратура нашла нарушения с землей лесного фонда

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение лесного и земельного законодательства. В процессе был выявлен факт предварительного согласования региональным министерством имущественных и земельных отношений предоставления участка площадью 2 тыс. кв. м. При этом имелись сведения о пересечении этой территории с землями лесного фонда.

«В целях устранения нарушений закона и недопущения выбытия земель лесного фонда из федеральной собственности, прокурор внес руководителю органа исполнительной власти представление»,

- сообщили в надзорном органе.

Незаконный акт о предварительном согласовании предоставления земельного участка чиновникам пришлось отменить. // фото «Петрозаводск говорит»