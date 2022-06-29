Производство по обработке камня забило канализацию на улице Радищева

На улице Радищева уже больше недели забиты канализационные сети. В этот раз виновником засора стал не бытовой мусор. Потоп на улице устроила каменная пульпа. Дело очень серьезное: камнеобрабатывающая компания не соблюдает правила утилизации отходов, которые остаются после производства. Каменную крошку скидывали прямиком в канализацию, в итоге несколько метров сетей диаметров 800 мм оказались полностью заполнены пульпой. Вода по коллектору идти не может, и чем дольше эту проблему не решать, тем хуже будут последствия: каменная крошка со временем утрамбуется и превратится в подобие бетона. В таком случае сеть уже будет точно не спасти – придется прокладывать новую. А пока цена вопроса промывки канализации на улице Радищева – 13 миллионов рублей. Это цена халатности людей, которые не следуют правилам утилизации производственных отходов.

Но случиться такое может и из-за бытовых отходов. Например, рядом с кафе и ресторанами нередко происходят засоры из-за скопления жира. У всех предприятий общепита должны стоять жироуловители, но многие предприниматели этими правилами пренебрегают. Подобная ситуация часто происходит, например, около дома по адресу ул. Карла Маркса, 16.

На улице Профсоюзов,10 дом еще полностью не заселен – идут ремонты, и канализация страдает от строительного мусора, которым забивают сети владельцы квартир и строители. Часто устранять засоры работники АО «ПКС-Водоканал» выезжают по адресам ул. Ленина, д.15, ул. Древлянка, д.24 и Комсомольский пр., д.15. Из-за того, что канализация перестает функционировать, в первую очередь страдают жильцы домов, находящихся рядом: неприятный запах, излив стоков, невозможность пользоваться унитазом, раковиной и т.д. Избежать этого абсолютно не трудно, достаточно помнить, что бытовой мусор нужно выкидывать в ведро. Бутылки, ветошь, пакеты, строительные материалы, в том числе цементный раствор не должны смываться в унитаз. И не стоит надеяться на то, что через домовые сети мусор пройдет – засор может случиться даже в коллекторе у дома.

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» постоянно достают из канализации бинты, средства личной гигиены, остатки пищи. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования канализацией! Это касается и производств, и бытового использования канализации в квартирах. Ваш комфорт в ваших руках!