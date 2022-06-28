Для социальных предпринимателей проведут «Перезагрузку»

Организаторы бизнес-ретрита уверены: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает и умеет восстанавливать силы. Поэтому всех заинтересованных лиц приглашают на «Перезагрузку».



Дата и место проведения:

7 июля 12:00-19:00 – глэмпинг «Ëлки на горке» на озере Лососинное

8 июля 10:00-12:00 – конференц-зал Центра «Мой бизнес» (г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11)

В первый день мероприятия для участников будет организован трансфер.



За 2 дня «Перезагрузки» участники:

– разберут секреты тайм-менеджмента в социальном предпринимательстве с Мариной Хаута,

– обсудят правила грамотного делегирования в социальном предпринимательстве с Ириной Давыдовой,

– поговорят о предпринимательской уверенности с психологом Светланой Бондаренко,

– попробуют разработать маркетинговую стратегию бизнеса на 3 года с Денисом Довольновым.



Ещё будет йога от Евгении Марнаузовой и те самые гвозди от Максима Крикунова. Организаторы мероприятия знают: вы давно хотели на них постоять, но не было подходящего случая, и рекомендуют взять с собой коврики для йоги и удобную одежду.



Бизнес-ретрит – идеальный шанс научиться новому и при этом отдохнуть.

Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Требуется регистрация: https://bit.ly/3bwByVw



Программа мероприятия: https://bit.ly/3y3nlHj



Дополнительную информацию можно получить в Центре инноваций в социальной сфере Корпорации развития РК по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 160 , 169 и 141). E-mail: ulyashova@kr-rk.ru, burak@kr-rk.ru, provotorova@kr-rk.ru.



Важная информация для предпринимателей: теперь, чтобы получить услуги в центре «Мой бизнес» Республики Карелия, нужно обязательно зарегистрироваться и подать заявку на расчет рейтинга бизнеса на Цифровой платформе МСП.

Инструкция: https://bit.ly/39TzVRc

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