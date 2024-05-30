30 мая 2024, 08:23
Производственный цех загорелся в Карелии
В Надвоицах пожарные ликвидировали возгорание на предприятии
Утром в среду на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о пожаре в производственном цеху в поселке Надвоицы. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Поселковая пожарная часть находится рядом, и уже через несколько минут два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к тушению. Профессионалам потребовалось немного времени, чтобы остановить распространение огня, а затем полностью ликвидировать пожар.
В результате инцидента огнем была повреждена машина для литья на площади 15 квадратных метров. Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки. // Фото: freepik.com / Ilovehz