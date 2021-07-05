Производителю наркотиков из Карелии грозит пожизненный срок

Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела. По информации УФСБ по РК, мужчина организовал в Петрозаводске серийное производство наркотического средства мефедрон для дальнейшего сбыта.

Из незаконного оборота изъяли наркотическое средство мефедрон, лабораторное оборудование для его производства, химические вещества и прекурсоры.

Мужчине грозит лишение свободы от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. (фото источника)