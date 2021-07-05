Новостройка горела в Петрозаводске

4 июля в 18:34 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в проезде Дивизионный произошел пожар в строящемся трехэтажном многоквартирном доме. Пожар произошел на первом этаже новостройки.

Пожарным потребовалось пять минут, чтобы остановить распространение огня. Затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате огнем на первом этаже были повреждены строительные материалы и помещение одной из квартир на площади 10 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар в строящемся доме, сейчас устанавливают специалисты. (фото syzran-small.ru)