Мужчина погиб на пожаре под Петрозаводском

Стали известные подробности пожара в Прионежском районе. Как мы сообщали ранее, возгорание произошло днем 3 июля на станции Деревянка.

Как стало известно из источников, близких к экстренным службам, пожар произошел в одноэтажном деревянном шестиквартирном жилом доме. Выгорела одна квартира. По словам очевидцев, в огне погиб 61-летний мужчина, который там проживал.

Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото kolomna-news.ru)