05 июля 2021, 08:36
Мужчина погиб на пожаре под Петрозаводском
Серьезный пожар случился на станции Деревянка
Стали известные подробности пожара в Прионежском районе. Как мы сообщали ранее, возгорание произошло днем 3 июля на станции Деревянка.
Как стало известно из источников, близких к экстренным службам, пожар произошел в одноэтажном деревянном шестиквартирном жилом доме. Выгорела одна квартира. По словам очевидцев, в огне погиб 61-летний мужчина, который там проживал.
Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото kolomna-news.ru)