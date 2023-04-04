Программу расселения аварийного жилья продлят на пять лет

Программу переселения россиян из аварийного жилья продлят на следующие пять лет. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Тулу.

Новый этап должен будет коснуться жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.

В настоящее время реализуется программа в отношении жилья, которое признали аварийным с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

«В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек»,

- рассказал глава государства.

По словам Путина, уже расселено около 480 тысяч человек, до конца года программа будет практически завершена. Президент отметил, что некоторые регионы в этом объеме программу уже закончили. // фото freepik.com