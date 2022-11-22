Программу льготного автокредитования в России продлили

Действие программы льготного автокредитования продлили. Она и в следующем году будет действовать в России, передает 22 ноября РИА Новости, ссылаясь на Минпромторг.

Пока что подать заявление на предоставление субсидии можно до 20 декабря текущего года, а срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря.

Потом кредитные организации возобновят программу, это будет 1 января следующего года, уточнили в ведомстве.

Воспользоваться льготами могут семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, учителя, медики, те, кто впервые покупает автомобиль, военнослужащие и их семьи, служившие в армии пенсионеры и те, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года. Скидка составляет 20% (для ДФО 25 процентов). // фото: freepik.com