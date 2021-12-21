Программа туристического кешбэка стартует в России в январе 2022 года

Программа туристического кешбэка продолжится в 2022 году, на нее выделено 5 млрд рублей. Пятый этап продаж будет запущен 18 января. Он продлится до 12 апреля. Таким образом новая волна туристического кешбэка покроет вторую половину зимы и часть весны. Это время идеально подойдет для любителей снегоходных путешествий, горных лыж, санаторно-курортного отдыха, экскурсионных маршрутов.

Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Основные условия программы остаются прежними. На карту «Мир», с которой произведена оплата, автоматически в течение 5 дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум – 20 тысяч рублей.

Туроператоры и отельеры – в том числе и в Карелии – уже начали подготовку предложений для последующего опубликования на официальном портале программы мирпутешествий.рф, которое запланировано после новогодних праздников.

О практической пользе программы туристического кешбека рассказала Начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова:

Программа по возврату средств за путешествия по России является отличным стимулом для путешественников, согласитесь, приятно съездить в отпуск, отдохнуть и получить от государства возврат части стоимости своей путевки… Данные о том, сколько наших земляков уже воспользовались этой программой и сколько туристов посетили Карелию, вернув часть средств, обрабатываются. Вместе с тем общие цифры по турпотоку показывают неуклонный рост желающих посетить Карелию, причем стоит отметить разнообразие интересов туристов: гости приезжали и получали кешбэк, сплавляясь по карельским рекам, участвовали в джип-турах и экскурсионных программах, отдыхали в гостиницах. Конечно, большая часть туристов стремилась в Приладожье, но и берега Онежского озера, север не остались без внимания. Что касается наших земляков, то традиционно, мы, жители севера стремились на море, и при этом кешбэк был совсем не лишним для семейного бюджета. Интересно, какие результаты покажет новый этап программы кешбэка?

Добавим, что карельские туроператоры и отельеры предлагали свои услуги не только путешественникам из других регионов, но и землякам. Например, житель Кеми мог и сможет во время нового этапа программы по возрату средств за туры по России приехать в Петрозаводск или Сортавалу, остановиться в гостинице, заплатить картой «Мир» и вернуть часть своих средств.

Таким образом новая волна туристического кешбэка покроет вторую половину зимы и часть весны. Это время идеально подойдет для любителей снегоходных путешествий, горных лыж, санаторно-курортного отдыха, экскурсионных маршрутов.

Напоминаем, как вернуть 20 процентов от стоимости поездки по России на карту «Мир»

– Оформите карту «Мир» в одном из банков-участников. Их список можно уточнить на сайте privetmir.ru

– Зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности на сайте privetmir.ru или мирпутешествий.рф

– Оплатите понравившееся вам предложение на сайте мирпутешествий.рф с 18 января по 12 апреля 2022 года.

– Отправьтесь в путешествие с 18 января и вернитесь не позднее 30 апреля 2022 года.

– Кешбэк поступит на вашу карту «Мир» в срок до 5 рабочих дней с момента поступления оплаты.

Но на этом хорошие новости от Ростуризма не заканчиваются. В 2022 году запланирован и осенний этап программы возврата средств за путешествия по России, точные даты которого будут объявлены позднее.