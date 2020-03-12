Программа расселения: кто может выбирать между квартирой и деньгами

Расселение аварийных домов в Петрозаводске для граждан нередко оборачивается эмоциональным шоком. Казалось бы, долгие годы мучительных ожиданий позади. Но открывающиеся перспективы не всегда радуют переселенцев.

В судах рассматриваются десятки исков, связанных с несогласием граждан переезжать в приобретенные для них администрацией города квартиры. Екатерину Смирнову, которая вместе с мужем и двухлетней дочкой живет в страшной деревяшке на улице Ровио 2-б, пугает другое. Она опасается, что расселение обернется для нее трагедией, и она окажется с маленькой дочуркой в очередном полусгнившем бараке. Именно такие выводы сделала молодая женщина после визита в петрозаводскую администрацию.

Екатерина с задумчивой малышкой на руках и ее мама Светлана Викторовна встретили меня в состоянии полной растерянности. Крошечную квартирку на втором этаже двухэтажного деревянного дома 1961 года постройки на Кукковке Екатерина приобрела в 2012 году. На более комфортное жилье денег не было. В 2015 году дом был признан аварийным и попал в программу расселения на 2019-2025 годы.

В квартиру Екатерины ведут кривые узкие ступеньки. Чувствовалось, что дом «дышит на ладан». Причем «выдыхает» канализационным перегаром. В подъезде стоит тяжелый дух разложения. Дверь в квартиру Екатерины оказалась на редкость надежной и симпатичной для подобного умирающего строения. Да и сама 24-метровая жилплощадь выглядела ухоженной. Чувствовалось, что хозяева вложили в нее не только душу, но и немало денег, чтобы превратить убогое помещение в уютное жилье, пусть и временное.

По словам Екатерины, расселение дома по улице Ровио, 2-б запланировано на 2020 год. Некоторые ее соседи уже получили из городской администрации оценку стоимости их квартир. В квартиру Екатерины оценщики пока не приходили, и, соответственно, документов она не получала.

Обратиться за помощью к журналистам Екатерину и Светлану Викторовну заставил визит в мэрию Петрозаводска. Женщины решили узнать, как обстоят дела с расселением их дома.

Летом 2019 года Екатерина Смирнова подала, как ей посоветовали в администрации города, заявление на проведение рыночной оценки ее квартиры. Тогда ей объяснили, что в любом случае она вправе будет выбирать, брать ли ей денежную компенсацию или ждать, пока администрация приобретет для семьи квартиру. Кстати, в апреле 2019 года заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова говорила, что первоначальное заявление о денежной компенсации до проведения оценки жилья никакой юриической силы не имеет. Это лишь предварительная информация, которую собирают в мэрии, чтобы определиться с масштабами будущего строительства.

Так как с тех пор никакой информации из мэрии не поступало, женщины заволновались и решили уточнить, что происходит.

- После похода в мэрию мы до сих пор находимся в шоке. Мы пришли просто узнать, что нас ожидает.

Раньше говорили, что всех будут переселять в район Сулажгорского кирпичного завода. У моей дочки серьезные проблемы со здоровьем, она ходит в спецсадик, и район СКЗ для нас точно не вариант. Бывает, что срочно нужно скорую вызвать. Если железнодорожный переезд закрыт, то врачи могут просто не успеть. Испугавшись, что нас выселят на СКЗ, мы согласились подать заявление на предоставление компенсации. Тем более, что в мэрии уверяли, что после проведения оценки право выбора все равно за нами остается.

Сейчас, мы слышали, квартиры предоставляют в других районах. Собственно говоря, мы пошли, чтобы узнать, на что мы можем рассчитывать. Недавно была «горячая линия» с Минстроем. Моя мама позвонила, и ей сказали, что Кукковка - хороший район, и можно рассчитывать на компенсацию, исходя из 44 тысяч рублей за квадратный метр, - сказала Екатерина.

Екатерина и Светлана Викторовна оказались морально не готовы к информации, которую им предоставили в администрации.

- Нам сказали, что собственники аварийного жилья теперь вообще не имеют права на предоставление другого жилья, а могут рассчитывать исключительно на выкупную стоимость. Якобы в декабря 2019 года были изменения в законодательстве. Мы просили сказать, что же это за закон. Но нам так ничего толком и не объяснили. Потом нам начали «втирать», что это вообще на усмотрение мэрии. Мы пришли на прием в день, который выделен специально для встречи с гражданами, чьи дома находятся в программе расселения. Мы были в 330 кабинете и в 331. Девушка на нас даже не посмотрела, сидела, параллельно занималась другими документами,

- рассказала Екатерина.

Женщины вернулись домой в состоянии стресса. Соседи показали им документацию по рыночной оценки их квартир. Квадратный метр в доме по ул. Ровио 2-б оценили в 35 тысяч рублей. Получалось, что компенсация за жилье Екатерины составит около 900 тысяч рублей.

- Что я на эти деньги смогу купить? Такую же развалюху? В мэрии нас предупредили, что, так как мы написали заявление на компенсацию, то можем рассчитывать только на деньги. Если мы даже не согласимся с оценкой, то для нас единственный выход — нанимать независимого оценщика, идти в суд и оспаривать конкретную сумму компенсации. Хотя изначально нам говорили, что, несмотря на заявление, мы после проведения оценки сможем выбирать между квартирой и денежной компенсацией,

- с возмущением говорила Екатерина.

В пресс-службе петрозаводской администрации фактически подтвердили, что женщин ввели в заблуждение. Действительно, в конце 2019 года произошли изменения в законодательстве, но коснулись они только тех собственников, которые приобрели квартиру уже после того, как дом признали аварийным. Для таких собственников в рамках программы расселения предусмотрен единственный вариант — денежная компенсация. Это сделано, чтобы избежать махинаций, когда помощь государства получают не нуждающиеся граждане, а состоятельные предприниматели, промышляющие на ниве недвижимости.

Если же граждане стали собственниками жилья до момента официального признания дома аварийным, то, подтвердили в пресс-службе администрации, они имеют право выбора — либо деньги, либо квартира. Причем, невзирая на то, что раннее они могли подать заявление на проведение оценки и компенсацию. Больше того, в администрации Петрозаводска подтвердили, что Екатерина Смирнова вправе выбирать между денежной компенсацией и квартирой.

Зачем же тогда сотрудники мэрии создают волны людского возмущения там, где для этого нет даже правовой основы? Скорее всего сработал пресловутый «человеческий фактор». Если верить Светлане Викторовне и Екатерине, с ними сотрудники администрации разговаривали сквозь зубы, практически не скрывая своего раздражения.

Понятно, что чиновникам легче выделить скромную денежную компенсацию за аварийное жилье, чем приобретать для переселенцев квартиру со всеми удобствами. Так что гражданам стоит держать «ухо востро» и помнить о своих правах. Тем, кому еще предстоит столкнуться с работой городской администрации по вопросам расселения аварийного жилья, напоминаем, что по новому законодательству лишились права выбора между квартирой и денежной компенсацией только граждане, которые приобрели в собственность жилье уже после признания дома аварийным.

Антонина Кябелева