Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 августа

Сегодня, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +20, +22.

В Карелии также облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +18, +23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;

В Кондопоге днем +22;

В Медвежьегорске днем +22;

В Пудоже днем +23;

В Сегеже днем +22;

В Сортавале днем +23;

В Суоярви днем +21.