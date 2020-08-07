07 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 августа
Днем воздух прогреется до +23 градусов
Сегодня, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +20, +22.
В Карелии также облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +18, +23.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;
В Кондопоге днем +22;
В Медвежьегорске днем +22;
В Пудоже днем +23;
В Сегеже днем +22;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +21.