Небольшой дождь пройдет в пятницу в Карелии

В пятницу, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный слабый. В ночные часы температура воздуха в пределах +11, +13, днем +20, +22.

В Карелии 7 августа также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Ночью температура воздуха в пределах +8, +13, днем +18, +23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +22;

В Пудоже ночью +11, днем +23;

В Сегеже ночью +13, днем +22;

В Сортавале ночью +12, днем +23;

В Суоярви ночью +12, днем +21.