05 января 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 января
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 5 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -10°С, местами до -14°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-13, пасмурно, без осадков.
В Сегеже -7-8, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -4-5, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com