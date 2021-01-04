Во вторник в Карелии подморозит до минус 18

Завтра, 5 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -18°С, днем -5, -10°С, местами до -14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-13, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -7-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -4-5, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото cdnvideo.ru