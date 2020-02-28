28 февраля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 28 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 28 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Днем умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -3-5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, по юго-восточным районам местами сильный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха -2-7, на севере местами до -10.
В Костомукше -9-11, ясно.
В Сегеже -8-10, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале -3-5, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.