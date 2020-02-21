Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, вечером на западе с порывами до сильного. Температура воздуха -2+3.

В Костомукше 0-2, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-1, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, без осадков.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.