Ночные морозы в Карелии в пятницу сменятся дневным теплом

Завтра, 21 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-6, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, вечером на западе с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -7-12, местами до -18, на юге -2-7, днем -2+3.

В Костомукше ночью до -10, днем 0-2, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже ночью -6, днем 0-1, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, без осадков.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.