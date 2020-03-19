Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 марта

Сегодня, 19 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на большей части республики небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0+5.

В Костомукше 0+2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале 0+4, переменная облачность, возможны небольшие осадки.

Геомагнитная обстановка в норме.