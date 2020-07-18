18 июля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 июля
Жителей и гостей республики ожидает настоящий летний день
В субботу в карельской столице ощутимо потеплеет. Согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Петрозаводске установится переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть переменный слабый. Температура воздуха днем +23, +25.
В Карелии в субботу также переменная облачность, без осадков, ветер переменный слабый. Температура воздуха днем +21, +26.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +25;
В Кондопоге днем +24;
В Медвежьегорске днем +25;
В Олонце днем +24;
В Пудоже днем +23;
В Сегеже днем +25;
В Сортавале днем +24;
В Суоярви днем +26.