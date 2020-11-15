15 ноября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 ноября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Фото Виктора Петрова
Сегодня, 15 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1,+4°С.
По данным Гидрометцентра России, в Костомукше -1, 0°С, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже +2, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале +2, +3, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.