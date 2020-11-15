Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1,+4°С.

По данным Гидрометцентра России, в Костомукше -1, 0°С, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже +2, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +2, +3, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.