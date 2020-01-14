Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 января

Сегодня, 14 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -1+1.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -3+2.

В Костомукше -1-3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+1, переменная облачность, без осадков.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.