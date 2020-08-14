14 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 августа
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 14 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +17+19, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +16+21.
В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +16, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.