13 августа 2020, 16:42
В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 21
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 14 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9+11, днем +17+19, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +6+11, днем +16+21.
В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +16, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.