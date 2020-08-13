13 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 13 августа
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 13 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха +13+18.
В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +15, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +17, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.