Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха +13+18.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.