12 августа 2020, 16:11
В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 18
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 13 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +7+9, днем +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +5+10, местами до +1, днем +13+18.
В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +15, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +17, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.