Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 10 января

Сегодня, 10 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1-3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром по северным районам порывистый, местами до сильного. Температура воздуха 0-5.

В Костомукше -3-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2-4, преимущественно ясно.

В Сортавале -1-3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.